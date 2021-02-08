Eskişehir'de durdurulan araçta, 92 parça tarihi eser ele geçirildi
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Eskişehir'de durdurulan araçta, 92 parça tarihi eser ele geçirildi

08.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:26
Eskişehir'de durdurulan araçta, 92 parça tarihi eser ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin aracında, 55'i Roma dönemine ait, aralarında yüzük ve küpelerin de bulunduğu 92 adet tarihi eser ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin aracında, 55'i Roma dönemine ait, aralarında yüzük ve küpelerin de bulunduğu 92 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.H. isimli şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı şüphelinin aracı, Çukurhisar Mahallesi girişinde durduruldu. A.H. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 55 adet sikke, 25 adet obje, 3 adet küpe, 4 adet yüzük ve 5 adet metal eşya ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan A.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de durdurulan araçta, 92 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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