Eskişehir'de durağa ve tramvaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'de durağa ve tramvaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de durağa ve tramvaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin durağa ve tramvaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin durağa ve tramvaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uluönder Mahallesi'nde seyreden Gökhan Uğur idaresindeki 26 AN 482 plakalı otomobil, Yunus Emre Devlet Hastanesi civarında kontrolden çıkarak tramvay durağına çarptı.

Araç, durakta bulunan tramvaya da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Uğur, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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