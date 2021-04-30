Eskişehir'de dün ve bugün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de dün ve bugün

Eskişehir'de dün ve bugün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dün akşam itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma ile birlikte Eskişehir'in bazı bölgelerinde dün ve bugün kaydedilen görüntüler, insan yoğunluğu şaşırtan bir değişimi gözler önüne serdi.

Dün akşam itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma ile birlikte Eskişehir'in bazı bölgelerinde dün ve bugün kaydedilen görüntüler, insan yoğunluğu şaşırtan bir değişimi gözler önüne serdi.

29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan tam kapanma kararının ardından cadde ve sokaklar ülke genelinde boş kaldı. Kararın açıklanmasından itibaren çeşitli sebeplerle aşırı kalabalıkların yerini bugün sessizlik aldı. Eskişehir'in işlek caddelerinden olan İki Eylül Caddesi ve Porsuk Bulvarında dün ve bugün kaydedilen görüntüler arasındaki fark, kalabalığın ne denli yoğun olduğunun adeta bir göstergesi oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de dün ve bugün
Eskişehir'de dün ve bugün
Eskişehir'de dün ve bugün
Eskişehir'de dün ve bugün
Eskişehir'de dün ve bugün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Hulusi Akar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Serenay Sarıkaya Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de dün ve bugün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 14:00:44. #1.14#

title