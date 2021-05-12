Eskişehir'de dükkanının önünde oluşan kuyruğa önlem almayan esnaf hakkında işlem yapıldı
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Eskişehir'de dükkanının önünde oluşan kuyruğa önlem almayan esnaf hakkında işlem yapıldı

Eskişehir'de dükkanının önünde oluşan kuyruğa önlem almayan esnaf hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf bir iş yeri hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet edilmediği için idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf bir iş yeri hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet edilmediği için idari para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi'nde bir esnafın işlettiği dükkandan kilogramı 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kentte denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda anonslarla ikaz etti.

Ayrıca polis ekipleri, oluşan yoğunlukta sosyal mesafesiz kuyruğa önlem almadığı gerekçesiyle iş yeri sahibi hakkında 860 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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