Eskişehir'de "drone"lu trafik denetimi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, "drone" ile trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince hareketliliğin arttığı ve trafiğin yoğunlaştığı bölgelerdeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA