Eskişehir'de Dostwagen Grubu Kuruldu

Eskişehir'de klasik otomobil severler tarafından DostWagen grubu kuruldu.



Yeni kurulan grup, ilk etkinliğini doğada gerçekleştirdi. Bu etkinlik ile grup üyeleri ilk etkinliklerinin heyecanını yaşarken, doğanın huzuru içerisinde yer almak için böyle bir buluşmaya imza attıklarını söylediler. DostWagen üyeleri ve yöneticileri ilerideki süreçte gerçekleştirecekleri etkinliklerini bu buluşma ile planlanırken, kendi sorunlarına da çözümler ürettiler. Klasik otomobil kullanıcılarının parça ve mekanik sorunlarının olduğunu dile getiren Başkan Kadir Demiral, üyeleri için çok kısa sürede kendi araçlarındaki sorunlarını çözebilecek hobi garajını da faaliyete geçireceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR