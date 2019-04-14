Eskişehir'de Dolu Yağışı

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süren yağışın ardından güneş açarken hava da normale döndü. Akşam saatlerinde bir anda başlayan etkili yağmurla birlikte tekrar dolu yağdı. Ceviz büyüklüğündeki doludan korunmak isteyen vatandaşlar dükkan ve evlere sığındı. Kısa sürede yerleri bembeyaz yapan dolunun uzun sürmemesi ise olası bir sel ve taşkınının ortaya çıkmasını engelledi.

(İHA)

Kaynak: İHA