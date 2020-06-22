Eskişehir'de dolu etkili olmaya devam ediyor
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Eskişehir'de dolu etkili olmaya devam ediyor

Eskişehir'de dolu etkili olmaya devam ediyor -Yarım saat süren dolu yağışı bahçeleri dümdüz etti Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde bugün öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu vatandaşların ev ve bahçeleri hasar gördü.

22.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:21

Eskişehir'de dolu etkili olmaya devam ediyor

-Yarım saat süren dolu yağışı bahçeleri dümdüz etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde bugün öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu vatandaşların ev ve bahçeleri hasar gördü.

Eskişehir'de günlerdir zaman zaman meydana gelen yağışlar etkisini sürdürüyor. Son olarak bugün İnönü ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış yerini kısa sürede doluya bırakarak bölgeyi etkisi altına aldı. Yarım saat boyunca süren yağışın ardından mahalle beyaza büründü. Vatandaşların tarım alanları, bahçeler ve evler büyük hasar görürken konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Sabri Kahraman, "Saat 2 buçuk ile 3 arasında başladı. Yarım saat boyunca başparmağım büyüklüğünde yağdı. Bahçelerimiz dümdüz oldu. Kirazlar, erikler, elmalar hep döküldü. Bahçesi olan herkes benim gördüğüm zararı görmüştür. Mahallede hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eskişehir'de yağışların etkisini çarşamba gününe kadar sürdüreceği öğrenilirken, perşembeden itibaren yağışların yerini güzel havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de dolu etkili olmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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