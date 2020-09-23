Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu
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Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

23.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:02
Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak U'ya ait 157 bin lira değerindeki otomobilin satışı sırasında meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, satışın ardından banka ödeme emrini iptal ettirip kentten ayrılan şüphelilerin yakalanması yönelik, çevre illerin emniyet birimlerine bilgi verdi.

Dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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