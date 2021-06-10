Eskişehir'de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı
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Eskişehir'de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtarak 60 bin lirasını dolandıran zanlı, polisin takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı.

Eskişehir'de bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtarak 60 bin lirasını dolandıran zanlı, polisin takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı.

Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine başvuran M.T. isimli şahıs, bir şahsın kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıttığını ve gerçekleşen bir kuyumcu soygunundan bahsederek, şüphelilerin yakalanması adına bankadan para çekip maddi yardımda bulunmasını istediğini anlattığını söyledi. Bunun üzerine maaş hesabından 60 bin lira çektiğini ve poşet içerisinde bankanın arka sokağına bıraktığını ifade eden vatandaş, dolandırıldığını anlatarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu yoğun çalışmalar sonucu şüpheli F.K., aynı gün akşam saatlerinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 57 bin 904 lira ile yakalandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu aynı gün Ankara'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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