Eskişehir'de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı - Haberler
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Eskişehir'de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eskişehir'de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı

Eskişehir'de eğitim uzmanı olarak görev yapan Behçet Uyanık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de eğitim uzmanı olarak görev yapan Behçet Uyanık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Uyanık'ın doktor olan iki kızı, babalarını mutlu gününde yalnız bırakmayarak mezuniyet törenine katıldı.

Anadolu Üniversitesi'nde 2020-2021 yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Birçok öğrenci mezun olarak hayata atılırken, bazı öğrenciler ise Behçet Uyanık gibi hayalini gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak görev yapan 57 yaşındaki Uyanık, doktor olan kızlarıyla birlikte mezuniyet törenine geldi. Kızlarından yaşça küçük birçok öğrenciyle yan yana aynı coşkuyu yaşayan Uyanık, "Okumanın, öğrenmenin, eğitimin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar ilim anlayışı ile biz yetişkinler çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmalıyız. Çünkü onlar duyduklarını değil, gördüklerini yaparlar. Ülkelerin, toplumların gelişmişlik düzeyi eğitim alanında ulaştığı nokta ile ölçülür. Eğitilmiş insan gücü tüm çağların belirleyicisidir" dedi. - ESKİŞEHİR

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