Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)
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Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

02.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:00
Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA
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