Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
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Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

02.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:47
Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
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