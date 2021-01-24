Eskişehir'de devrilen tuz yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'de devrilen tuz yüklü tırın sürücüsü yaralandı

24.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:00
Eskişehir'de devrilen tuz yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de tuz yüklü tır, direğe çarparak devrildi.

Eskişehir'de tuz yüklü tır, direğe çarparak devrildi.

Ömer Faruk O. idaresindeki 42 GT 512 plakalı tuz yüklü tır, Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Kavşağı yakınında elektrik direğine çarptıktan sonra refüje çıktı. Tırın devrilen dorsesinde bulunan tuzlar yola saçıldı.

Yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik, temizlik çalışması ve tırın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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