Eskişehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
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Eskişehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.

27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:24
Eskişehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

'in ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.

Rahmi Yılmaz idaresindeki 34 CIE 491 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun Oğlakçı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Sürücü Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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