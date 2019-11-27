Eskişehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.
27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:24
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.
Rahmi Yılmaz idaresindeki 34 CIE 491 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun Oğlakçı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Sürücü Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA