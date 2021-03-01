Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
01.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:53
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Tuğçe Duysak Özer (30) idaresindeki 06 BA 7085 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Böğürtlen Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Özer, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar