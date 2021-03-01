Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

01.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:53
Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Tuğçe Duysak Özer (30) idaresindeki 06 BA 7085 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Böğürtlen Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Özer, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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