Eskişehir'de dernek lokallerinde kumar oynayan 138 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası verildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal, Hoşnudiye ve Erenköy mahallelerindeki 3 dernek lokaline operasyon düzenledi.

Ekipler, bu adreslerde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 138 kişiye 434 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar