Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye ceza kesildi
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Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye ceza kesildi

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı özel ekipler, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasına baskın düzenledi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten para cezası uygulandı.

Dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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