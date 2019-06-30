Eskişehir'de değişken ekmek fiyatları

Eskişehir'deki bazı fırınlarında gözlenen ekmek fiyat farklılığının işletmecilerin yasal iskonto hakkından kaynaklandığı belirtiliyor.

Vatandaşın en temel gıda maddesi arasında yer alan ekmek, uzun süredir çeşitli fırınlarda değişik fiyatlardan satışa sunuluyor. Geçen Mayıs ayı içinde 200 gram ekmeğe yüzde 25 zam gelerek 1 lira olan ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılması kararı alınmıştı. Eskişehir'deki bazı fırınlarda standart gramajdaki ekmeklerin farklı fiyatlardan satışının yapılması daha önce sabitlenen ekmek fiyatlarının farklılık göstermesinin sebebinin ne ile ilgili olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

35 yıldır fırın işletmeciliği yaptığını belirten Hüseyin Topçu, belirlenen limit dahilinde fiyatları değiştiren azınlık bir kesim olduğunu belirtti. Topçu, "Ekmekte 200 gramı 1.25, 250 gramı 1.50 lira olmak üzere iki adet sabitlenmiş fiyat var. Bunların dışında belediye ekmeği ise 80 kuruş ve esas fiyatlar bunlar. Bunların haricinde fiyat veren, kendi inisiyatifleri doğrultusunda 10-20 kuruş daha düşük fiyata satan azınlık bir kesim var. Bu satımlar yasal. Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı kanuna göre fırıncıların yüzde 15 iskonto hakkı var. Bu sınırı aşan olmadığı sürece sıkıntı olmuyor, haksız rekabete girmiş olmuyor. Ancak bunun altına indiği zaman, haksız rekabete girdiğinden Ticaret Bakanlığı duruma el atar. Sabitlenmiş fiyat dediğimiz tavan fiyattan, örneğin 1.25 liradan yukarı bir fiyata satamazsın, aşağı fiyata farkı yüzde 15'i geçmemek kaydıyla satabilirsin" şeklinde konuştu.

"Bakanlığın kısıtlaması olmasa daha fazlasını yaparlar"

Yasal olsa da sınırları zorlamanın hizmete de yansıyacağını vurgulayan Hüseyin Topçu, "Biz ekmek tek fiyat olsun isteriz, ama azınlık olarak bazıları 10-15 kuruş aşağı bir fiyata satma talebinde bulunuyorlar. Belediyeden ziyade bakanlık da federasyon da bu konu üzerinde çalışıyor. Fiyat farklılığı ortaya çıktığından dolayı biz tasvip etmiyoruz bu sınırları zorlayanları. Bakanlığın kısıtlaması olmasa daha fazlasını yaparlar. Sabitlenen fiyatı bakanlık belirliyor bunlar ise yasal sınırları zorluyor. Muhakkak bir şeylerden kısmak zorunda olduğu açık olan işverenler için de olumlu bir sonuç vermiyor zaten. 110 liraya da un var, 70-80 liraya da un var. Verdiği hizmetin, iş yeri ortamının farkı faktörü var" diye konuştu.

Topçu, sözlerini vatandaşların alışverişlerini güvendikleri, bildikleri yerlerden; işin erbabı olan kişilerden yapmaları tavsiyesiyle noktaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA