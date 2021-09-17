Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de terör örgütü Deaş ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin kent merkezindeki bir evde olduğunu belirledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eve baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri