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Eskişehir'de DEAŞ Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de DEAŞ Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen Deaş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında çok sayıda dijital materyalin yanı sıra kitap ve dergiler ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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