Eskişehir'de DEAŞ operasyonu
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.