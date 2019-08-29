Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

29.08.2019 15:24
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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