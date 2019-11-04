Eskişehir'de darp iddiası
Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kırmızıtoprak Mahallesi Stad Sokak'ta Tuncay D. (38) ile beraber yaşadığı Elif Y. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kuru sıkı tabancasının kabze kısmıyla Elif Y'yi başından yaralayan Tuncay D. havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Elif Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kısa süreli kovalamacanın ardından zanlıyı suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.