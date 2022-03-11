Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde bir kişinin bahçesindeki damlama sulama borularının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi çalınan borularla adreslerinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel