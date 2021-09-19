Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili 4 çalışanın iş akdi feshedildi

Eskişehir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak suyu damacanalarından birinde hortum çıkmasına ilişkin, "olayda kusuru bulunan" 4 çalışanın iş akdinin feshedildiği bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yaşanan ve kamuoyuna "Eskişehir'de yeni damacana vakası" başlığı ile servis edilen haberler üzerine aynı gün ESKİ Genel Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığının yasal süreler içinde yürütülen soruşturmayı tamamladığı duyurulan açıklamada, "Dosya, ESKİ ve Espark AŞ disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve söz konusu çalışanların engelli olduklarına dair bilgi içeren paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.