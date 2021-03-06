Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisinde 4 kişinin dağda kayalık alanda mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT ve Jandarma personelinden oluşan kurtarma ekibi, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına ait kurtarma helikopterinin de desteği ile çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde AFAD, AKUT, UMKE ve Muharip Hava Kuvvetlerince kısa sürede bölgeye ulaşılarak, mahsur kalan Mehmet Ali Çetin, Hakan Gündoğmuş, Onur Özdağ ve Alptuğ Çetin, bulundukları yerden helikopter yardımıyla titiz bir çalışma neticesinde kurtarıldı.

Hafif yaralı Mehmet Ali Çetin, Onur Özdağ ve Alptuğ Çetin, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ormanlık alanda gezinti yaparken yollarını kaybettikleri belirlendi

Eskişehir'de yaşayan emekli ormancı Altpuğ Çetin ile Mehmet Ali Çetin, Hakan Gündoğmuş ve Onur Özdağ'ın otomobille Mihalıççık ilçesine gezmeye gittikleri, araçlarını yolun kenarına park edip ormanlık alanda gezinti yaparken yollarını kaybettikleri belirlendi.

Söz konusu 4 kişinin dağlık alandan Süleler Mahallesi'ne inmeye çalıştıkları esnada kayalık alanda mahsur kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar