Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
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Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

06.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:36
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki dağlık araziye bilinmeyen bir sebeple çıkarak mahsur kalan 4 kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki dağlık araziye bilinmeyen bir sebeple çıkarak mahsur kalan 4 kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesindeki Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkiindeki dağlık arazide 4 kişi mahsur kaldı. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen bilgi üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma timi Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ait helikopterle kurtarma operasyonu düzenledi.

Dağlık arazide mahsur kalan M.E.Ç., H.G., O.Ö. ve A.Ç. bulundukları yerden helikopter desteğiyle çıkarıldı. Hafif şekilde yaralı olduğu öğrenilen M.E.Ç., O.Ö. ve A.Ç. Eskişehir Şehir Hastanesi helikopter pistine getirildi. Yaralılar alanda bekleyen ambulanslarla hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Özel güvenlik gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı

Mihalıççık ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan 4 kişinin hastaneye getirilişi esnasında, helikopter pistinde ve acil servis önünde bekleyen gazetecilere özel güvenlik tarafından engel olundu. Helikopter pistine gazeteciler alınmazken, çalışanlar pistin içerisinden görüntü kaydı aldı. Yaralılar, acil servisten içeri alınırken, öze güvenlik kapının önünde durup elini kaldırarak "görüntü almak yasak" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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