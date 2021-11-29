Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi - Haberler
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Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi

Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde dağlık alanda bulunan kaya parçası kara yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince bölgede emniyet tedbirleri aldı.

Karayolları ekiplerince düşen kaya bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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