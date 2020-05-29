Eskişehir'de Cuma namazı cami bahçeleri ile futbol sahalarında kılındı-1
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Eskişehir'de Cuma namazı cami bahçeleri ile futbol sahalarında kılındı-1

Eskişehir'de Cuma namazı cami bahçeleri ile futbol sahalarında kılındıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün sonra camiler toplu ibadet için kapılarını açarken, valilik ve müftülüğün belirlediği 207 farklıdaki cami bahçelerinin yanı sıra cemaat cuma namazını semt pazarları ile...

29.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:22

Eskişehir'de Cuma namazı cami bahçeleri ile futbol sahalarında kılındı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün sonra camiler toplu ibadet için kapılarını açarken, valilik ve müftülüğün belirlediği 207 farklıdaki cami bahçelerinin yanı sıra cemaat cuma namazını semt pazarları ile futbol sahalarında kıldı. Cuma namazlarına sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile 18 yaşına kadar olan gençler alınmazken, namaz sırasında sosyal mesafe kuralı içinde oturma düzeni oluşturuldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler 2.5 ay sonra cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Müftülüğü Cuma namazı kılınabilecek aralarında cami bahçesi, semt pazar yeri ve futbol sahalarının da bulunduğu 207 farklı yer belirledi. Bu alanlarda cami cemaatinin sosyal mesafe kuralına uyulması için çizgiler çekildi. Cuma namazı için gelenlerin yanlarında seccade getirdiği görüldü. Valiliğin belirlediği alanlardan biri olan Tepebaşı ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Behiç Ergin futbol sahasında cemaat polis ekiplerince kontrolden geçirilerek içeri alındı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile 18 yaşına kadar gençler içeri alınmazken, evlerine dönmeleri istendi.

NAMAZ SAATİNDE GÜNEŞ AÇTI

Futbol sahasındaki 5 kişiden oluşan cuma namazı heyeti, gelenlere sosyal mesafe kuralını gösteren yerleri gösterip aralıklı bir şekilde oturmasını sağladı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu şehirde yağmur yağışı Cuma namazının başladığı sıralarda yerini güneşe bıraktı. Cemaat ıslanmadan namazını tamamlayıp alanlardan ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'ne gelen cemaate cuma namazını Çamlıca Mahallesi, Fatih Camii imamı Fatih Uysal kıldırdı.

İmam Uysal hutbede İstanbul'un fethinden bahsederek, İstanbul'un fetih coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım, tedbirlere hassasiyetle uyalım. Cuma namazının ardından birbirimizin fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak, buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenabı hak ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri bu hastalıktan tez vakitte kurtarsın diye konuştu. Futbol sahasında toplanan cemaat İmam Ali Uysal eşliğinde Cuma namazını kıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına da uyarak alandan ayrıldı.

YAĞMUR YAĞSADA NAMAZI KILACAKTIK

Cuma namazına gelenlerden Ahmet Yılmaz, yağmur yağmaya devam etse de namazını kılmaya devam edeceklerini belirterek, Rabbimiz bizi bugünlere ulaştırdığı için şükürler olsun. Daha nice sağlıklı günlerde Cuma namazlarını kılmayı nasip etsin. Bu bizim bir imtihanımız, sabretmekte fayda var. Sabırda vardır bir keramet. Hava yağmurluydu, namaza durduğumuzda güneş açtı dedi.

Şaban Tali de toplu halde namaz kılmayı özlediklerin ifade ederek, Bugünümüze şükür edelim, Allah sağlıktan toplumumuzu ayırmasın. Allah bugünleri bir daha göstermesin, inşallah camilerde buluşuruz. Futbol sahasında ilk kez geliyorum, buraya girmek namaz vesilesiyle kısmet oldu. Buna da şükür hiç namaz kılamayabilirdik. Yağmur yağıyordu namaz sırasında durdu ama yağmaya devam etseydi de yine kılacaktık. Çünkü buna muhtaçtık ve buna ihtiyacımız vardı. Bugünleri özlüyorduk. Çok güzel bir ortam hazırlanmış, Allah bunu sağlayanlardan razı olsun şeklinde konuştu.

Eskişehir'de Cuma namazı cami bahçeleri ile futbol sahalarında kılındı-1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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