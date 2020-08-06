Eskişehir'de Covid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de Covid-19 denetimi

Eskişehir'de Covid-19 denetimi Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi Denetimler esnasında Vali Yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten görüntüler oluştu Eskişehir'de, valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, kent merkezindeki işyerleri ile semt pazarlarını denetleyerek Korona...

Eskişehir'de Covid-19 denetimi
06.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:41

Eskişehir'de Covid-19 denetimi

Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi

Denetimler esnasında Vali Yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten görüntüler oluştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, kent merkezindeki işyerleri ile semt pazarlarını denetleyerek Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, tüm Türkiye'de Covid-19 ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Valilikler koordinesinde oluşturulan ekiplerle pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve yaşam alanları denetlendi.

Eskişehir'de ise Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın katılımıyla Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlere; İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurum müdürlüklerinin temsilcileri katıldı. Vatandaşların yoğun olduğu caddelerin yanı sıra denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, bankalar, eczaneler, kahvehaneler ve lokantalar tek tek kontrol edildi. İşyerlerinde, maske ve sosyal mesafenin uygulamalarının yanı sıra hijyen kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca kontrollerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ise polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

'Vali Yardımcısı Balcı maskesiz minik Elif ile ilgilendi'

Öte yandan babaannesiyle birlikte gezmeye çıkan Elif İnci isimli minik kız ile Vali Yardımcısı Alper Balcı arasında gülümseten görüntüler oluştu. Polis ekiplerince verilen maskeyi Balcı takmak istese de, minik Elif arkasını dönerek kendi takmak istedi. Maskesini takan minik kızı Balcı alkışlayarak uğurladı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Politika
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı da tanıttı
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı da tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Coşkun Sabah Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Eskişehir'de Covid-19 denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:45:38. #1.14#
title