Eskişehir'de çok sayıda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de çok sayıda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çok sayıda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş, Yenikent ile Yıldıztepe mahallelerinde meydana gelen otomobillerden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri güvenlik kameralarınca kimlikleri tespit edilen Yusuf K. ile Sezer Y'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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