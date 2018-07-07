Eskişehir'de, Çocuk İstismarına Yönelik Tepki Yürüyüşü

Eskişehir'de bir grup kadın, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eskişehir Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği üyesi bir grup kadın, ellerindeki pankart ve dövizlerle çocuklara yönelik istismar ve şiddeti protesto etmek amacıyla Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Sloganlar atarak Atatürk Caddesi'nden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na yürüyen grup adına açıklama yapan Cemrem Türkmen, bir çocuğun, kadının ya da hayvanın çıkaramadığı ses olmak istediklerini vurguladı.

Çocuğa yönelik istismar ve şiddete karşı koruma yasasının çıkartılmasını istediklerini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Masum çocuklarımıza karşı son bir ay içinde ülkemizde yaşanan olaylar hepimizin yüreğini kanattı. Bu suçları işleyen kişilerin yasaların yetersizliğini kullanıp, iyi hal ve benzeri gerekçelerle ceza indirimlerinden faydalanması hatta serbest bırakılması kabul edilemez. Bu insanlık dışı suçlar, bireysel suç olarak ele alınamaz. İstismar insanlık suçudur. Gelecek nesil olan çocukları korumak hepimizine göreviyken susmak ya da buna sessiz kalmak suça ortaklıktır. Bu suçların işleyenlerin en ağır cezalara çarptırılmalarını talep ediyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.