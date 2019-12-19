Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası

19.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:26

Eskişehir'de, 8 yaşındaki İran uyruklu çocuğa berber dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İrfan Y. (49), mağdur M.D'nin (8) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık suçlamaları reddederek, "Olay günü çocuğa saçlarının çok güzel olduğunu, kestirmemesini söylemiştim. Başını okşadım. Etraf karanlık olduğu için köpekler çocuğa saldırır endişesiyle arkasından baktım. Bakkala girdi, çıktı. Tekrar dükkanımın önünden geçerken kolundan tuttum, evlerinin olduğu sokağa kadar götürdüm. Bir yere götürme niyetim yoktu." dedi.

Mağdur M.D'nin babası K.D. ise olay günü sanığın çocuğunu bir eve sokmaya çalıştığını gördüğünü öne sürerek, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'nde çocuğumun beyanı var. Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş. Oğlum berberin kendisini boynundan öptüğünü de bana söyledi. Bu olay birçok kez olmuş. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "cinsel istismar" suçundan 10 yıl 5 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA