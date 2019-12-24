Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı
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Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı

Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:05
Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı

'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde, cips kutusuna saklanmış 52,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 0,46 gram sentetik uyuşturucu ile 325 sentetik hap bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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