Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası

04.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:12

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının cep telefonunu ve parasını zorla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 15 gün önce Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vadedip buluşma yerine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunup parasını ve cep telefonunu gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Polis, söz konusu şüpheliyi kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA