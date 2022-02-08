Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan biri müebbet hapse mahkum edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burak Ü. (26) ve Akın K, tutuksuz sanıklar Emre Ç. ve İhsan D. ile maktul Ufuk Sırtıkara'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktulün babası Yaşar Sırtıkara, "Burak, Emre ve İhsan olayın başından itibaren birlikte hareket etmişlerdir. Öldürme eylemini birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden 3 sanığın aynı cezayla cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık Burak Ü. ise öldürme kastının olmadığını öne sürerek maktulün ailesinden özür diledi.

Mahkeme heyeti, Burak Ü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla kasten yaralama" suçundan 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar Akın K, Emre Ç. ve İhsan D. ise beraat etti.

Şirintepe Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ufuk Sırtıkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ekipler, katil zanlısı Burak Ü. ve kavgaya karışan kişileri gözaltına almıştı. Burak Ü. ve Akın K. tutuklanmış, diğer iki sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.