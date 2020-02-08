Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2)
TUTUKLANDIEskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
08.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:27
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA