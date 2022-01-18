Eskişehir'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burak Ü. ve Akın K, tutuksuz sanıklar Emre Ç, İhsan D, maktul Ufuk Sırtıkara'nın yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık beyanının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Burak Ü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet ve müşteki Okan D'ye karşı kavga esnasında "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, sanık Emre Ç. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık İhsan D. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve sanık Akın K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Şirintepe Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Ufuk Sırtıkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Burak Ü. (26) ve kavga sırasında yanındaki 4 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalamıştı.