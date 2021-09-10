Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis talebi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yasin B. ile maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan sanık, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek tahliye talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Yasin B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.
Olay
Cevizli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta husumetli Sezai Salık (49) ile Yasin B. (20) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B, av tüfeğiyle Salık'a ateş ederek öldürmüştü.
Jandarma tarafından yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar