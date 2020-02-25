Eskişehir'de cinayet sanığına 16 yıl 8 ay hapis cezası

25.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:20

Eskişehir'de bir kişiyi silahla öldüren sanık 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Irmak Saat, tutuksuz sanıklar Selek T, Ceylan S. ve Ramazan Y. ile maktul Orhan Çelik'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan Saat, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetince "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürüldü. Diğer 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

Olay

Eskişehir'de 23 Mart 2018'de Orhan Çelik, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki evinin önüne aracını park ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın, maktulle ilişkisi olduğu iddia edilen S.S'nin eşi Irmak Saat olduğunu belirlemişti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gözaltına alınan Irmak Saat tutuklanmış, cinayetle ilgisi olduğu düşünülen arkadaşları Selek T, Ceylan S. ve Ramazan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA