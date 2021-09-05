Eskişehir'de cinayet
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Eskişehir'de cinayet

Eskişehir'de cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki boş bir arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.D. üzerinde taşıdığı bıçakla M.E. ile B.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan iki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet E. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.E'nin ise tedavisine devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli H.D. ise İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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