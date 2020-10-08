Eskişehir'de cinayet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de cinayet

08.10.2020 00:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:12

Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabanca ile Muhammet A'yı başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis ekiplerinin eşliğinde 112 Acil Sağlık servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammet A'nın cesedi ise incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ilk ifadesinde, Muhammet A. ile aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını, boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Fatma Girik Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Fırat Aydınus Roland Garros Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de cinayet - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 01:12:28. #1.14#
title