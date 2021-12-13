Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tabancayla ateş ederek bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki iş yeri sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N. üzerinde taşıdığı tabancayla Erdem A'yı bacağından yaraladı.

Yaralanan Erdem A, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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