Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Heykeltıraş Sokak'ta Mustafa Ç. ile İsmail B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mustafa Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla İsmail B'yi elinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan İsmail B., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elinden yaralanan İsmail B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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