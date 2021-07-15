Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu
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Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu

Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan ot yangını panik oluşturdu.

Eskişehir kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan ot yangını panik oluşturdu.

Karapınar Mahallesine yakın ormanlık arazi içerisindeki otlar bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Sıcak havanın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık arazide tahribata neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler etrafa yayılmadan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu
Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu
Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu
Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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