Eskişehir'de çıkan ot yangını panik oluşturdu

Eskişehir kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan ot yangını panik oluşturdu.

Eskişehir kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan ot yangını panik oluşturdu.

Karapınar Mahallesine yakın ormanlık arazi içerisindeki otlar bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Sıcak havanın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık arazide tahribata neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler etrafa yayılmadan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı