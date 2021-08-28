Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Ihlamurkent Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Atakan Ö. ile yoldan geçen Uğur B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur B, üzerinde taşıdığı bıçakla Atakan Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Atakan Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Uğur B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro amirliği ekiplerince kısa süre sonra suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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