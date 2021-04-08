Eskişehir'de CHP Kadın Kolları tarafından "Yaşam Hak Ormanı" oluşturuldu

CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen "Yaşam Hak Projesi" kapsamında, Eskişehir'de "Yaşam Hak Ormanı" oluşturuldu.

CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen "Yaşam Hak Projesi" kapsamında, Eskişehir'de "Yaşam Hak Ormanı" oluşturuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yenikent Mahallesi'nde oluşturulan ormanda fidan dikimi öncesinde yaptığı konuşmada, partisinin kadın kollarının, Türkiye'nin neresinde olursa olsun şiddete uğrayan kadınlara psikolojik ve hukuki destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde "kadına yönelik şiddete son" demek, erkekler ile kadının ekonomik eşitliğini anlatabilmek, kadınlarla kucaklaşıp, bir araya gelebilmek için önemli bir proje başlatıldığını ifade eden Gökçen, şunları kaydetti:

"'Yaşam Hak' otobüsüyle bizler Ankara'dan yola çıktı. İlk durağımız Eskişehir. Bundan sonra 81 ilde Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'ni ve eşitliği savunmak için yollarda olacaklar. Kaybettiğimiz bütün kadınlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir kadını daha kaybetmeyelim, bir arkadaşımız daha korkunç şiddeti görmesin diye mücadelemizi sürdürmeye söz veriyorum."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise "Yaşam Hak" otobüsüyle çıktıkları yolda ilk duraklarının Eskişehir olduğunu bildirdi.

Projeyle yaklaşık 300 kadının hayatına doğrudan dokunduklarını anlatan Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmetlerini sağladık. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde barınma ihtiyaçlarını temin ettik. Bu projemizi tüm Türkiye'yi gezerek, herkese anlatmak istiyoruz. Otobüsümüzle her ile gideceğiz. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı ata tohumunu bir ilden diğer ile götüreceğiz. Her ilden aldığımız ata tohumunu bir başka ile götüreceğiz. Böylece hem kadın emeğini hem de yüreklerimizi birleştirmiş olacağız."

Eskişehir'de, boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme de kızını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gökçen, Nazlıaka, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ile İl Başkanı Recep Taşel ve partililer, "Yaşam Hak Ormanı" için fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık