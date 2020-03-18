Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
18.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:46
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kent merkezindeki bir iş yerinden 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.A'yı yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen demir kesme makası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA