Eskişehir'de çarptığı kadının ölümüne yol açan otomobilin sürücüsü yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de çarptığı kadının ölümüne yol açan otomobilin sürücüsü yakalandı

Eskişehir'de çarptığı kadının ölümüne yol açan otomobilin sürücüsü yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir kadının otomobil çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadının otomobil çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, Rüveyda Çapa'nın (31), plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameralarını ve olay yerindeki otomobil parçalarını inceleyen ekip, kazaya karıştığı belirlenen otomobilin Sazova Mahallesi'ndeki bir evin kapalı garajında olduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda sürücü olduğu iddiasıyla M.D.D (21) ile olay sırasında yanında bulunduğu iddiasıyla M.Ü (20) yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 7 Aralık'ta yaşanan olayda Rüveyda Çapa, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Eskişehir'de çarptığı kadının ölümüne yol açan otomobilin sürücüsü yakalandı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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