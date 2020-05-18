Eskişehir'de canlı yayın yaparken kedisini döven İranlı, gözaltına alındı (2) 950 LİRA PARA CEZASI KESİLDİEskişehir'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini dövdüğü için gözaltına alınan İran uyruklu Pooya Sedighi (32), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

950 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Eskişehir'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini dövdüğü için gözaltına alınan İran uyruklu Pooya Sedighi (32), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kedi tedaviye alınırken, Pooya Sedighi'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 950 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA